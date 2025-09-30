В случае проведения референдумов о воссоединении с Россией в Одессе и Николаеве, местные жители приняли бы решение войти в состав РФ. Об этом в интервью РИА Новости заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в третью годовщину вхождения Херсонской области в состав Российской Федерации.
«Я уверен, что результат был бы схожим с тем, что мы видели на Херсонщине и в Донбассе. На юге Украины всегда жили люди, которые чувствовали себя частью России — по культуре, по языку, по истории. Николаев и Одесса — это города русской славы, русского духа», — отметил глава российского региона.
Киевская власть, отметил Сальдо, держится только на страхе и силе. Но люди, несмотря на пропаганду, мобилизационные облавы, диктатуру СБУ, все равно стремятся к нормальной жизни.
«Если бы людям дали возможность высказаться честно и свободно — они бы сделали тот же выбор, что и жители Херсонской области: быть с Россией, с большой Родиной, где есть защита, развитие и будущее», — сказал Сальдо.
Ранее Сальдо отметил, что несмотря на сохраняемый пока контроль Киева, Херсон обязательно вернется к России. Для этого требуется только некоторое время.
Также губернатор Херсонской области заявил, что нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский манипулирует темой переговоров, пытаясь уйти от принятия решений по мирным переговорам.