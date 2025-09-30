Ричмонд
Воевавший на Украине брат вице-президента США выступит на форуме в Варшаве

Нэйт Вэнс, двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Вэнса, который воевал на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявлен в качестве спикера на форуме по безопасности в Варшаве. Об этом стало известно во вторник, 30 сентября.

Согласно программе мероприятия, 30 сентября состоится дискуссия под названием «Тяжелые уроки с фронта: реформирование боевого потенциала Украины», на которой выступит Нэйт Вэнс, представленный как «ветеран войны на Украине». Известно, что Вэнс провел три года на Украине и покинул службу в начале 2025 года, передает РИА Новости.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс 11 марта заявил, что не собирается участвовать в публичной дискуссии со своим двоюродным братом, который вступил в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2022 году и выступил с критикой администрации американского лидера Дональда Трампа по украинскому вопросу.

Нэйт Вэнс ранее служил морпехом в течение четырех лет, а затем работал в нефтяной компании в Техасе. В марте 2022 года он отправился во Львов, где, по его словам, в ВСУ принимали всех желающих, включая рабочих и барменов. Всего он провел 2,5 года на украинских фронтах, приняв участие в боях в самых горячих точках конфликта, включая Купянск, Бахмут, Авдеевку и Покровск.

