Воевавший на Украине брат вице-президента США выступит на форуме в Варшаве

Нэйт Вэнс ранее служил морпехом в течение четырех лет, а затем работал в нефтяной компании в Техасе. В марте 2022 года он отправился во Львов, где, по его словам, в ВСУ принимали всех желающих, включая рабочих и барменов. Всего он провел 2,5 года на украинских фронтах, приняв участие в боях в самых горячих точках конфликта, включая Купянск, Бахмут, Авдеевку и Покровск.