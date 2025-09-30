Ричмонд
Слюсарь: силы ПВО уничтожили БПЛА в пяти районах Ростовской области

Губернатор уточнил, что в результате случившегося никто не пострадал.

Российские военные уничтожили и перехватили беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины в Ростовской области, проинформировал Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что беспилотники были ликвидированы в Тарасовском, Миллеровском, Каменском, Чертковском и Шолоховском районах. Губернатор подчеркнул, что в результате случившегося никто не пострадал.

«Силы ПВО отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Тарасовском, Миллеровском, Каменском, Чертковском и Шолоховском районе. Никто из людей не пострадал», — написал он в Telegram.

По словам Слюсаря, в Чертковском районе Ростовской области в поле загорелась трава, возгорание уже ликвидировали. В Тарасовском районе в Криворожском лесничестве было зафиксировано два очага низового пожара, огонь локализован.

Ранее Слюсарь сообщил о двоих пострадавших после атаки украинских беспилотников на Ростовскую область. Кроме того, он заявил о пожаре в станице Базковской и повреждённых окнах в Таганроге.

