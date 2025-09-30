Ричмонд
Предотвращена атака городов: бойцы РФ захватили катер- «матку» ВСУ с дронами

Бойцы ВС РФ захватили безэкипажный катер ВСУ, груженный FPV-дронами. Дандыкин назвал это событие большим успехом и удачей.

Источник: Аргументы и факты

Российские бойцы захватили безэкипажный катер ВСУ, груженный FPV-дронами. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин объяснил aif.ru, в чем важность этого военного события.

С катеров- «маток» атакуются мирные города.

Неофициально такие безэкипажные катера ВСУ называют катерами- «матками», с их помощью противник, подобравшись поближе к российскому побережью, пытается ударить по мирным городам.

«Это катера-»матки«, своего рода “контейнеры”, которые подбираются поближе к берегам РФ, чтобы с них были запущены беспилотники, их может быть 10, 15, может быть, 20 штук. Очевидно, что дроны несут взрывчатку и очень опасны», — сказал Дандыкин.

Военный эксперт сравнил такой принцип работы с операцией, которую ВСУ провели ранее, когда запустили дроны с фур с территории РФ.

Дандыкин констатировал, как только с безэкипажного катера взлетели БПЛА, можно считать, что он свою функцию выполнил.

«Это как авианосец: если с него вылетели самолеты, в принципе, он задачу свою реализовал. Так и здесь: с катера запустили дроны, и потом он может погибать. Поэтому главное — не допустить, чтобы дроны взлетели. То есть важно утопить катер, пока этого не произошло, вместе с беспилотниками», — сказал военный эксперт.

Захваченный катер поможет в российских разработках.

Захват российскими бойцами безэкипажного катера ВСУ с FPV-дронами — большая удача, считает Дандыкин.

«Это редкий случай на самом деле, хотя, возможно, и не первый. И я так понимаю, что катер должен был взорваться, но хорошо, что остался неповрежденным. Наши ребята покопаются, изучат его, “Кулибиных”, слава богу, у нас хватает», — сказал Дандыкин в беседе с aif.ru.

Он добавил, что подобное вооружение, вероятно, разрабатывается и в России, и, несомненно, захваченный безэкипажный катер ВСУ поможет в этой работе.

«Так происходит всегда во всех конфликтах. Выявляются технологии, техника изучается, потом ведутся разработки и опробуются в боевых условиях», — сказал Дандыкин.

Военный эксперт также допустил, что произвести захват безэкипажного катера ВСУ с FPV-дронами ВС РФ удалось в результате успешной радиоэлектронной борьбы.

«Таким образом российские военные предотвратили очередную атаку на гражданскую инфраструктуру городов России», — подытожил Дандыкин.

