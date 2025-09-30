Предотвращена атака городов: бойцы РФ захватили катер- «матку» ВСУ с дронами

«Это как авианосец: если с него вылетели самолеты, в принципе, он задачу свою реализовал. Так и здесь: с катера запустили дроны, и потом он может погибать. Поэтому главное — не допустить, чтобы дроны взлетели. То есть важно утопить катер, пока этого не произошло, вместе с беспилотниками», — сказал военный эксперт.