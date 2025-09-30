Власти Минска рассказали, где пройдет четвертая кольцевая линия минского метро: «На востоке и юге города еще нет четкого контура»

Заместитель председателя Мингорисполкома Александр Черников сказал, где пройдет четвертая кольцевая линия минского метро. Об этом он заявил на встрече с коллективом «Минскметростроя» 29 сентября, передает агентство «Минск-Новости».
По словам Черникова, проект четвертой кольцевой линии Минского метрополитена еще дорабатывается. При этом северный и западный участки имеют достаточно четкие контуры. Но восточный и южный еще нет.
Заместитель мэра сообщил, что линия не будет жестко привязываться ко второму транспортному кольцу. В качестве примера Александр Черников привел строительство микрорайона Зеленый Бор (в нем не будет коммерческого жилья — этот массивы рассчитан на нуждающихся в улучшений жилищных условий. Минские власти хотят, чтобы жители Зеленого Бора имели доступ к метро — причем в максимально возможной близости.
