Власти Минска рассказали, где пройдет четвертая кольцевая линия минского метро: «На востоке и юге города еще нет четкого контура»

Заместитель мэра сообщил, что линия не будет жестко привязываться ко второму транспортному кольцу. В качестве примера Александр Черников привел строительство микрорайона Зеленый Бор (в нем не будет коммерческого жилья — этот массивы рассчитан на нуждающихся в улучшений жилищных условий. Минские власти хотят, чтобы жители Зеленого Бора имели доступ к метро — причем в максимально возможной близости.