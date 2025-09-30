На улице Адмирала Горшкова во Владивостоке переносят опоры уличного освещения

Ремонт улицы Адмирала Горшкова проводят благодаря включению ее в мастер-план развития города, а также средствам, выделенным в рамках специального казначейского кредита. Здесь до конца октября должны появиться обновленные пешеходные зоны и дорога. Работы проводит компания «СпецСу». К слову, этим летом силами муниципального предприятия «Содержание городских территорий» были отремонтированы пешеходные дорожки на участке от поворота к ЖК «Изумрудный» до перекрестка Русская — Бородинская — Адмирала Горшкова.