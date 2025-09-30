Ричмонд
На улице Адмирала Горшкова во Владивостоке переносят опоры уличного освещения

На прошлой неделе специалисты подрядной организации приступили к переносу опор уличного освещения, которые раньше располагались на пешеходных зонах. Уже переустановлено около 20 опор, впереди еще столько же.

Источник: Администрация Владивостока

Как отмечает пресс-служба управления дорог администрации города, в ходе проводимого ремонта удалось внести изменения и согласовать перенос сетей и опор системы уличного освещения. Сейчас столбы устанавливают за пределами тротуаров. Это позволит обеспечить более комфортные условия для пешеходов.

Ремонт улицы Адмирала Горшкова проводят благодаря включению ее в мастер-план развития города, а также средствам, выделенным в рамках специального казначейского кредита. Здесь до конца октября должны появиться обновленные пешеходные зоны и дорога. Работы проводит компания «СпецСу». К слову, этим летом силами муниципального предприятия «Содержание городских территорий» были отремонтированы пешеходные дорожки на участке от поворота к ЖК «Изумрудный» до перекрестка Русская — Бородинская — Адмирала Горшкова.