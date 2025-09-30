Памятную доску кавалеру ордена Мужества Андрею Шишкину открыли в Иркутске

Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе мэрии Иркутска.
Андрей Шишкин родился в Иркутске 4 ноября 1983 года. В 2000 году он окончил школу-интернат № 13 и поступил в Иркутский авиационный техникум, где освоил профессию мастера столярного и мебельного производства. После окончания техникума он остался там работать преподавателем.
«В этом году у Андрея мог бы быть юбилей выпуска — 25 лет. Мы верим, что он непременно находился бы с нами. Мы помним его добрым, отзывчивым и удивительно скромным человеком. Такие качества, как послушание и отзывчивость, что воспитывались здесь, в стенах школы, впоследствии выросли в настоящую мудрость, доблесть и отвагу», — сказала педагог школы-интерната № 13 Людмила Шульга.
В 2022 году Андрей Шишкин ушел добровольцем на войну. 2 марта 2023 года он погиб во время боевого задания в селе Невельское Донецкой области. Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2023 года посмертно награжден орденом Мужества.