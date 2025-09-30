Памятную доску кавалеру ордена Мужества Андрею Шишкину открыли в Иркутске

«В этом году у Андрея мог бы быть юбилей выпуска — 25 лет. Мы верим, что он непременно находился бы с нами. Мы помним его добрым, отзывчивым и удивительно скромным человеком. Такие качества, как послушание и отзывчивость, что воспитывались здесь, в стенах школы, впоследствии выросли в настоящую мудрость, доблесть и отвагу», — сказала педагог школы-интерната № 13 Людмила Шульга.