Прожиточный минимум в России в 2026 году превысит 18 тысяч рублей

Прожиточный минимум на одного жителя России в 2026 году составит 18 939 рублей. Такие данные содержатся в материалах к проекту трехлетнего бюджета, внесенному правительством в Госдуму.
Для трудоспособного населения прожиточный минимум установлен на уровне 20 644 рублей, для пенсионеров — 16 288 рублей, а для детей — 18 371 рубль, передает РИА Новости.
Число россиян, имеющих право на субсидию по оплате коммунальных услуг, может вырасти на 15−20 процентов. Об этом рассказал доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Осянин, комментируя планы по пересмотру размера максимальной доли расходов россиян на ЖКУ.
Кроме того, пенсионеры и предпенсионеры в России имеют право на освобождение от налога на имущество за один объект каждого вида недвижимости, рассказал член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Эта мера поможет снизить финансовую нагрузку на пожилых граждан.
В случае нехватки баллов и стажа для выхода на страховую пенсию россияне могут их докупить, сообщила сенатор Наталия Косихина. Она пояснила, что для этого необходимо подать заявление о вступлении в обязательное пенсионное страхование в территориальное отделение Социального фонда России.