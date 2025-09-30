Прожиточный минимум в России в 2026 году превысит 18 тысяч рублей

Число россиян, имеющих право на субсидию по оплате коммунальных услуг, может вырасти на 15−20 процентов. Об этом рассказал доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Осянин, комментируя планы по пересмотру размера максимальной доли расходов россиян на ЖКУ.