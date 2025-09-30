Историческая память как ресурс будущего: «Музейные маршруты России» открылись во Владивостоке

«Приморский край занимает лидирующую позицию по насыщенности объектами исторического и культурного наследия среди субъектов Дальнего Востока, в их числе 1582 объекта, из которых более 580 — федерального значения», — сообщила в ходе пленарного заседания форума зампредседателя правительства — министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова.
Как отметила зампред, мемориальные комплексы, посвященные ключевым историческим фигурам Дальнего Востока, вносят значительный вклад в формирование исторической памяти региона. Особое внимание уделяется сохранению архитектурных памятников, среди которых — Владивостокская крепость, крупнейшее фортификационное сооружение в мире.
Сегодня музейная отрасль Приморья демонстрирует устойчивый рост: ежегодное количество посетителей превышает 600 тысяч человек, а в 2024 году музеи региона приняли уже 634 тысячи гостей. Музейная сеть насчитывает 57 государственных и муниципальных учреждений, работающих в 25 муниципалитетах. Общие фонды превышают 900 тысяч единиц хранения.
«Историческая память — это не только про прошлое. Это ресурс, через который мы формируем образ будущего. Сегодня перед нами стоит задача — не просто сохранить культурное наследие, а сделать его доступным, понятным и интересным для молодежи. Для этого мы внедряем интерактивные форматы, цифровые решения, сотрудничаем с IT-сектором и образовательными учреждениями», — добавила министр культуры.
Такой интерес публики подкрепляется масштабными проектами, трансформирующими культурную инфраструктуру региона. Так, 7 сентября во Владивостоке состоялось открытие первого в России филиала Национального центра «Россия» — масштабного проекта, представляющего историю страны с помощью современных технологий, с 25 интерактивными локациями.
Также в регионе активно развивается волонтерское движение, реализуются меры поддержки по оснащению и укреплению материально-технической базы учреждений, а также поддерживаются инициативы, направленные на создание открытых и современных музейных пространств.
Планы на будущее касаются не только Приморья. В настоящее время ведется разработка стратегии развития российских музеев до 2030 года. В рамках мероприятия состоялось подписание соглашений о сотрудничестве между Приморской картинной галереей и ведущими федеральными музеями. Документы предусматривают реализацию совместных выставочных проектов, организацию программ культурного обмена и развитие просветительских инициатив.