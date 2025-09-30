Историческая память как ресурс будущего: «Музейные маршруты России» открылись во Владивостоке

«Историческая память — это не только про прошлое. Это ресурс, через который мы формируем образ будущего. Сегодня перед нами стоит задача — не просто сохранить культурное наследие, а сделать его доступным, понятным и интересным для молодежи. Для этого мы внедряем интерактивные форматы, цифровые решения, сотрудничаем с IT-сектором и образовательными учреждениями», — добавила министр культуры.