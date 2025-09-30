Ричмонд
Крымский мост — что происходит после приостановки движения

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен — РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром во вторник проезд к пунктам досмотра свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.

Источник: РИА "Новости"

«С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет», — говорится в сообщении.

В три часа ночи движение по мосту было приостановлено, спустя полчаса его открыли.

Мост могут закрывать в целях безопасности — в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности. Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.

На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке, организованы 110 пунктов досмотра с двух сторон.

Добраться на полуостров также можно по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.

Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

