Крымский мост — что происходит после приостановки движения

«С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет», — говорится в сообщении.
В три часа ночи движение по мосту было приостановлено, спустя полчаса его открыли.
Мост могут закрывать в целях безопасности — в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности. Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке, организованы 110 пунктов досмотра с двух сторон.
Добраться на полуостров также можно по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.