В Совфеде перечислили условия для досрочного выхода на пенсию

Чтобы гражданин смог выйти на пенсию на два года раньше, необходимо выполнение нескольких условий. Россиянин должен быть уволен по сокращению, состоять на учете в службе занятости и иметь необходимые пенсионные баллы и стаж. Об этом в интервью РИА Новости напомнила сенатор Наталия Косихина.