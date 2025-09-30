В Совфеде перечислили условия для досрочного выхода на пенсию

Чтобы гражданин смог выйти на пенсию на два года раньше, необходимо выполнение нескольких условий. Россиянин должен быть уволен по сокращению, состоять на учете в службе занятости и иметь необходимые пенсионные баллы и стаж. Об этом в интервью РИА Новости напомнила сенатор Наталия Косихина.
«Законодательством предусмотрен досрочный выход на пенсию для тех, кто не работает, но состоит на учете в службе занятости. Это возможно за два года до наступления общеустановленного пенсионного возраста при соблюдении ряда условий», — сказала политик.
Ключевые критерии для досрочного выхода на пенсию — это увольнение в связи с ликвидацией предприятия или сокращения, невозможность найти работу через службу занятости и трудовой стаж не меньше 25 лет для мужчин и 20 — для женщин.
Косихина подчеркнула, что все эти требования должны соблюдаться одновременно.
Ранее доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин перечислил категории граждан, имеющих право на досрочный выход на пенсию. Например, многодетные матери могут выйти на пенсию раньше при наличии не менее 15 лет стажа и 30 ИПК.
Наличие северного стажа дает возможность досрочно выйти на пенсию, а также получать повышенные пенсионные выплаты. Сайт KP.RU рассказал о льготах за северный стаж и том, какие документы понадобятся для его подтверждения.