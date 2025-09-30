Умер Александр Бушков, российский писатель и автор романа «Охота на пиранью»

Российского режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна не стало в пятницу, 26 сентября. Он скончался на 59 году жизни. О случившемся сообщила лично Маргарита Симоньян. Однако каких-либо подробностей она раскрывать не стала. Лишь попросила не беспокоить ни ее саму, ни семью.. Церемония прощания с режиссером прошла 28 сентября. Ее провели в Армянской Церкви в Москве. Известные и простые люди прибыли на церемонию отдать долг памяти.