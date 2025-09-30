Умер Александр Бушков, российский писатель и автор романа «Охота на пиранью»

Умер Александр Бушков — российский писатель, создавший роман «Охота на пиранью». Информацию о его кончине разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» коллега, фантаст Дмитрий Иванов.
Бушков умер в возрасте 69 лет. Причиной смерти стала остановка сердца. Бывшая супруга литератора подтвердила, что медики пытались провести реанимационные мероприятия, однако спасти Бушкова не удалось.
«Сегодня Сан Саныча не стало», — написал Иванов.
Писатель родился в Минусинске 5 апреля 1956 года. Его первая книга была опубликована в 1986 году, а широкую известность ему принесли циклы произведений «Пиранья», «Бешеная» и «Сварог». По мотивам романа «Охота на пиранью» в 2006 году был снят одноименный фильм.
Бушков являлся членом Союза писателей России и лауреатом главной премии имени Ивана Ефремова, которую он получил в 2021 году. Его творческая биография началась в издательстве «Молодая гвардия», где он работал под руководством Владимира Щербакова. Согласно информации с персонального сайта автора, суммарный тираж всех его произведений превысил отметку в 17 миллионов экземпляров.
Прежде ушел из жизни российский писатель-фантаст Василий Головачев. Он болел и имел проблемы с суставами на ногах. Писатель также перенес несколько инсультов. Однако одолеть болезнь Василий Головачев не сумел. Он умер в возрасте 77 лет. Среди известных произведений писателя значатся «Смерш-2» и «Черный человек».
Также стало известно о смерти актрисы, известной зрителям по ролям в сериале «Склифосовский» и спектаклю «Петровы в гриппе» Людмилы Гавриловой. Причиной смерти стали осложнения от цирроза печени и сердечного заболевания. Сын актрисы Таир Газиев в личном блоге сообщил о личном горе. По его словам, для зрителей она навсегда останется актрисой, создавшей незабываемые роли, для коллег — примером преданности сцене, а для учеников — источником вдохновения.
Российского режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна не стало в пятницу, 26 сентября. Он скончался на 59 году жизни. О случившемся сообщила лично Маргарита Симоньян. Однако каких-либо подробностей она раскрывать не стала. Лишь попросила не беспокоить ни ее саму, ни семью.. Церемония прощания с режиссером прошла 28 сентября. Ее провели в Армянской Церкви в Москве. Известные и простые люди прибыли на церемонию отдать долг памяти.