Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске восстановили права инвалидов на технические средства реабилитации

Помощь в регионе получили более, чем 100 инвалидов.

Источник: Комсомольская правда

Управление Генеральной прокуратуры по СФО совместно с прокуратурой Омской области восстановило права двух омичей на получение техсредств реабилитации. Проверка показала, что отделение Социального фонда несвоевременно обеспечило инвалидов необходимыми изделиями. Об этом сообщило 30 сентября канал t.me/prok_omsk.

После вмешательства надзорного ведомства заявители получили положенные им изделия. Всего в 2025 году благодаря мерам прокурорского реагирования в регионе восстановили права более 100 граждан с инвалидностью. Нарушения были устранены в полном объеме.

Прокуратура продолжает контролировать соблюдение прав людей с ограниченными возможностями здоровья на получение необходимой реабилитационной помощи.

Ранее мы писали, что омские врачи отработали в отдаленном районе области.