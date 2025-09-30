В Омске восстановили права инвалидов на технические средства реабилитации

Управление Генеральной прокуратуры по СФО совместно с прокуратурой Омской области восстановило права двух омичей на получение техсредств реабилитации. Проверка показала, что отделение Социального фонда несвоевременно обеспечило инвалидов необходимыми изделиями. Об этом сообщило 30 сентября канал t.me/prok_omsk.
После вмешательства надзорного ведомства заявители получили положенные им изделия. Всего в 2025 году благодаря мерам прокурорского реагирования в регионе восстановили права более 100 граждан с инвалидностью. Нарушения были устранены в полном объеме.
Прокуратура продолжает контролировать соблюдение прав людей с ограниченными возможностями здоровья на получение необходимой реабилитационной помощи.
