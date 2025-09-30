Ричмонд
Трамп во вторник сделает объявление в Белом доме

До этого Трамп встретится с шефом Пентагона Хегсетом и американскими генералами.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп во вторник в 18:00 мск сделает объявление в Овальном кабинете, следует из расписания Трампа.

«В 11 утра по американскому восточному времени президент сделает объявление из Овального кабинета», — говорится в документе.

Кроме того, в восемь утра Трамп отправится на базу морской пехоты в Куантико (штат Вирджиния), где шеф Пентагона Пит Хегсет будет проводить встречу с генералами.

Речь Трампа запланирована на девять утра, после этого он вернётся в Вашингтон. После того, как он сделает объявление, в три часа дня президент США подпишет указы. Тема объявления не называется.

Напомним, Хегсет распорядился срочно собрать сотни генералов на закрытое совещание.

Ранее Трамп заявил, что встреча Хегсета с американскими генералами и адмиралами нацелена на укрепление их боевого духа.

