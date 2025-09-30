Ричмонд
Поиски шли три дня: волонтеры отыскали пропавшего 20-летнего парня

В Башкирии завершились поиски нуждающегося в медпомощи парня.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии подошли к концу поиски пропавшего 20-летнего жителя Сибая. Об этом рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас».

Что-либо о местонахождении парня перестало быть известно в минувшую пятницу, 26 сентября он ушел из дома и долго не возвращался обратно. Отмечалось, что он нуждается в медицинской помощи. К счастью, недавно волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» радостное известие.

— Найден, жив! — заявили добровольцы.

Где все эти дни был молодой человек и почему долго не выходил на связь — не уточняется.

