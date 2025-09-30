День рождения стал поводом для мошенников украсть деньги через «подарок»

Мошенники начали использовать новый изощренный способ обмана россиян, отмечающих день рождения. Об этом рассказала глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
Злоумышленники звонят жертвам, представляясь курьерами, якобы доставляющими подарок. В ходе разговора они выманивают личные данные и СМС-код, после чего опустошают банковский счет.
По словам Лантратовой, этот метод обмана особенно эффективен, так как люди в свой день рождения расслаблены и открыты к поздравлениям и подаркам. Депутат подчеркнула, что для борьбы с подобными мошенническими схемами необходимо системное законодательное решение. Она предложила внедрить обязательную верификацию служб доставки через единую государственную систему, создать базу данных легальных курьеров и установить проверку их личности, аналогичную той, что применяется в службах такси. Лантратова уверена, что такие меры позволят резко сократить число мошеннических схем и повысить прозрачность курьерского рынка, передает РИА Новости.
Мошенники также часто обманывают население под видом сотрудников ФСБ. Недавно аферисты предприняли попытку обмануть благотворительный фонд «Батальон» в Дубне. Злоумышленник под видом сотрудника ФСБ хотел получить полмиллиона рублей за эвакуацию якобы попавших в плен военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Мошенника вычислили и задержали. Его заключили под стражу и возбудили уголовное дело.