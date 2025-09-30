День рождения стал поводом для мошенников украсть деньги через «подарок»

По словам Лантратовой, этот метод обмана особенно эффективен, так как люди в свой день рождения расслаблены и открыты к поздравлениям и подаркам. Депутат подчеркнула, что для борьбы с подобными мошенническими схемами необходимо системное законодательное решение. Она предложила внедрить обязательную верификацию служб доставки через единую государственную систему, создать базу данных легальных курьеров и установить проверку их личности, аналогичную той, что применяется в службах такси. Лантратова уверена, что такие меры позволят резко сократить число мошеннических схем и повысить прозрачность курьерского рынка, передает РИА Новости.