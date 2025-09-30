С актёра Смольянинова принудительно взыскивают долг по кредитным платежам

Напомним, в октябре 2024 года российский суд заочно арестовал Смольянинова. Актеру предъявлены обвинения по факту возбуждения ненависти или вражды, а также за распространение ложной информации о действиях российской армии. Его объявили в федеральный, а после и в международный розыск.