С актёра Смольянинова принудительно взыскивают долг по кредитным платежам

Приставы вновь принудительно взыскивают с актёра Артура Смольянинова* задолженность по кредитным платежам, на этот раз сумма составляет почти 95 тысяч рублей, следует из материалов ФССП и судебных документов.
Ранее стало известно, что в отношении иноагента было открыто 44 исполнительных производства. При этом появилась информация о том, что он погасил имеющиеся долги, после чего указанные дела были закрыты.
25 сентября в отношении иноагента было начато новое исполнительное производство. Кредитная организация обратилась в суд по поводу «взыскания сумм по договору займа».
Напомним, в октябре 2024 года российский суд заочно арестовал Смольянинова. Актеру предъявлены обвинения по факту возбуждения ненависти или вражды, а также за распространение ложной информации о действиях российской армии. Его объявили в федеральный, а после и в международный розыск.
* Физическое лицо, признанное в РФ иноагентом, внесено в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.