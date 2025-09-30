Владимира Кехмана сняли с поста гендиректора МХАТ имени Горького

Генеральный директор МХАТ имени Максима Горького Владимир Кехман был освобожден от занимаемой должности. Данную информацию подтвердил информированный источник, передает ТАСС.
«Владимир Абрамович Кехман снят с должности генерального директора МХАТ имени Горького», — говорится в сообщении.
До прихода в театральную сферу Владимир Кехман руководил компанией JFC, которая была крупнейшим импортером бананов в стране. В 2015 году эта фирма была признана банкротом. После ухода из бизнеса Кехман начал работать в культуре, возглавив Новосибирский театр оперы и балета. В дальнейшем он занимал руководящие посты в Михайловском театре и в МХАТе.
Прежде в отношении Кехмана было возбуждено уголовное дело. Его подозревают в совершении растраты в особо крупном размере во время работ по реконструкции старой сцены театра. В рамках уголовного дела в здании театра и в других местах были проведены следственные действия, включая обыски. В ходе мероприятий были изъяты документы и различные носители информации.
10 июля Кехману были предъявлены обвинения по делу о растрате. Он был вызван на допрос по подозрению в присвоении средств, выделенных на реконструкцию исторической сцены МХАТ. Сначала Кехман проходил в качестве свидетеля, затем его привлекли как обвиняемого.
По информации следствия, его долги по невыплаченным кредитам составляют более 17,8 миллиарда рублей. На него заведено восемь исполнительных производств, большинство из которых связаны с кредитной задолженностью.
KP.RU также писал, что Кехману грозит уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере, наказание по которой может достигать 15 лет лишения свободы. По версии следствия, взяткой стал Mercedes V-класса стоимостью 27 миллионов рублей, якобы приобретенный для Кехмана генеральным директором компании «РСК-Ренессанс» Маратом Каргиновым еще в 2022 году.
Кехман родился 9 февраля 1968 года в Самаре. В 1989-м окончил факультет иностранных языков Самарского государственного педагогического университета. Но прославился не как переводчик, а как «банановый король». Подробнее о задержанном в Подмосковье по подозрению в растрате директоре МХАТ, читайте здесь на KP.RU.