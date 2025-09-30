Владимира Кехмана сняли с поста гендиректора МХАТ имени Горького

До прихода в театральную сферу Владимир Кехман руководил компанией JFC, которая была крупнейшим импортером бананов в стране. В 2015 году эта фирма была признана банкротом. После ухода из бизнеса Кехман начал работать в культуре, возглавив Новосибирский театр оперы и балета. В дальнейшем он занимал руководящие посты в Михайловском театре и в МХАТе.