В Омске создали секретную комиссию для защиты учителей от конфликтов

Новый орган будет рассматривать жалобы педагогов на нарушение профессиональной чести.

Источник: Комсомольская правда

Минобразования Омской области сформировало комиссию по защите профессиональной чести и достоинства педагогов. Соответствующий приказ опубликовали на портале правовой информации.

Комиссия займется урегулированием конфликтов между учителями и другими участниками образовательного процесса — преимущественно родителями детей. Обратиться в новый орган сможет любой педагог, чьи права нарушили.

В состав комиссии вошли представители регионального министерства образования и профсоюзов. Особый режим работы предусматривает полную конфиденциальность — членам новой структуры запрещено разглашать полученную информацию.

Рассматривать споры педагогов с органами власти комиссия не будет. Ее полномочия ограничились спорами внутри образовательных учреждений.

Ранее «КП Омск» сообщила, что местная пенсионерка хотела купить франшизу и потеряла 819 тысяч рублей.