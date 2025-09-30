В Омске создали секретную комиссию для защиты учителей от конфликтов

Минобразования Омской области сформировало комиссию по защите профессиональной чести и достоинства педагогов. Соответствующий приказ опубликовали на портале правовой информации.
Комиссия займется урегулированием конфликтов между учителями и другими участниками образовательного процесса — преимущественно родителями детей. Обратиться в новый орган сможет любой педагог, чьи права нарушили.
В состав комиссии вошли представители регионального министерства образования и профсоюзов. Особый режим работы предусматривает полную конфиденциальность — членам новой структуры запрещено разглашать полученную информацию.
Рассматривать споры педагогов с органами власти комиссия не будет. Ее полномочия ограничились спорами внутри образовательных учреждений.
Ранее «КП Омск» сообщила, что местная пенсионерка хотела купить франшизу и потеряла 819 тысяч рублей.