Замглавы Минска сказал о планах закупки третьего и четвертого тоннелепроходческих комплексов для ускорения строительства метро

В частности, Черников назвал ускорение строительства метро одной из актуальных задач для города. Заместитель мэра отметил закупку второго тоннелепроходческого механизированного комплекса для Минска, который поставят до конца 2025 года. Но проектирование и последующее строительство четвертой линии метро, по словам спикер, наверняка приведет к покупке третьего и четвертого комплексов.