Замглавы Минска сказал о планах закупки третьего и четвертого тоннелепроходческих комплексов для ускорения строительства метро

Заместитель председателя Мингорисполкома Александр Черников сказал о планах закупки третьего и четвертого тоннелепроходческих комплексов для ускорения строительства метро. Об этом он заявил на встрече с коллективом предприятия «Минскметрострой» 29 сентября, пишет агентство «Минск-Новости».
В частности, Черников назвал ускорение строительства метро одной из актуальных задач для города. Заместитель мэра отметил закупку второго тоннелепроходческого механизированного комплекса для Минска, который поставят до конца 2025 года. Но проектирование и последующее строительство четвертой линии метро, по словам спикер, наверняка приведет к покупке третьего и четвертого комплексов.
Также Александр Черников напомнил, что градостроительные и инженерно-геологические условия для прокладывания метро в белорусской столице считаются сложными и очень сложными. Причины — как плотная застройка и насыщенная сеть коммуникаций, так и неустойчивые грунты, которые также сильно обводнены.
— Минск может позволить себе развитие метрополитена: ключевой актив — опытные специалисты, высококлассные профессионалы, — сказал зампредседателя Мингорисполкома.
