Шведская сторона отвергла слова Киева о готовности поставить Gripen

При этом в тот же день в СМИ появилась информация о том, что Трамп не согласился одобрить передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk от имени стран — членов Североатлантического альянса. Эти ракеты стали единственным пунктом в заявке Киева, который отклонил американский лидер.