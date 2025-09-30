Шведская сторона отвергла слова Киева о готовности поставить Gripen

Министерство обороны Швеции опровергло заявление заместителя министра обороны Украины Ивана Гаврилюка о поставках истребителей Gripen.
Пресс-секретарь шведского оборонного ведомства Йохан Йельмстранд сообщил, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято.
— Работа все еще продолжается, и у нас нет никакой новой информации по этому вопросу, — цитирует слова Йельмстранда издание Expressen.
Он уточнил, что в настоящее время Стокгольм лишь рассматривает возможность передачи истребителей Киеву.
Ранее СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский попросил Дональда Трампа отправить дополнительные ракеты большой дальности и разрешить применять их для ударов по целям вглубь России. Трамп не возразил против такой возможности, но, по словам источников, не принял окончательного решения по этому вопросу.
При этом в тот же день в СМИ появилась информация о том, что Трамп не согласился одобрить передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk от имени стран — членов Североатлантического альянса. Эти ракеты стали единственным пунктом в заявке Киева, который отклонил американский лидер.