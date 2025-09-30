Алла Пугачева сохранила права на 166 своих песен в России

Исполнительница Алла Пугачева имеет в музыкальном арсенале 166 песен. Ей удалось сохранить права на композиции. Об этом свидетельствуют данные реестра произведений российских правообладателей, транслирует РИА Новости.
Так, Алла Пугачева сохранила за собой возможность зарабатывать средства за публичное исполнение ее песен другими артистами. Певица является автором текстов к более чем 40 композициям.
«Российское авторское общество — организация, имеющая государственную аккредитацию и собирающая вознаграждение за определенные способы использования. Например, за публичное исполнение песен Пугачевой достаточно выплатить вознаграждение в РАО, а они уже дальше перечислят вознаграждение ей», — уточнила юрист Ирина Остапчук.
Вместе с тем суд зарегистрировал уже второй иск в отношении Аллы Пугачевой. Истец потребовал взыскать с артистки 1,5 миллиарда рублей.