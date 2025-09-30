Дорогу к новому погранпереходу на границе с Китаем строят в Хабаровском крае

На стройплощадку пригласили курсантов программы «Герои Востока» и участников Общественного совета при минтрансе края. Экскурсию провел министр транспорта и дорожного хозяйства Константин Кравцов. Он рассказал, что федеральный бюджет выделит на строительство 3,1 миллиарда рублей. В 2026 году — 1,5 миллиарда, а в 2027-м — еще 1,6. Губернатор Дмитрий Демешин поставил задачу построить дорогу за два года.