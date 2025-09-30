Дорогу к новому погранпереходу на границе с Китаем строят в Хабаровском крае

В Хабаровском районе прошла экскурсия на стройплощадке будущей дороги, которая соединит регион с международным пунктом пропуска на острове Большой Уссурийский. Работы ведутся по нацпроекту, инициированному президентом России. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Будущая дорога к погранпереходу с Китаем строится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Проект инициирован президентом России Владимиром Путиным и стал одним из ключевых для транспортной доступности региона.
На стройплощадку пригласили курсантов программы «Герои Востока» и участников Общественного совета при минтрансе края. Экскурсию провел министр транспорта и дорожного хозяйства Константин Кравцов. Он рассказал, что федеральный бюджет выделит на строительство 3,1 миллиарда рублей. В 2026 году — 1,5 миллиарда, а в 2027-м — еще 1,6. Губернатор Дмитрий Демешин поставил задачу построить дорогу за два года.
Новая трасса будет протяженностью чуть больше четырех километров. Сейчас работы идут на четырех участках сразу. Уже погружено больше 850 свай для основания моста. Параллельно укладывают ростверки, ведется отсыпка насыпи из скальной породы. На объекте задействовано около 60 единиц техники.
«Мы увидели реальную динамику за полгода. Такие встречи помогают оценивать изменения и предлагать свои инициативы», — сказал участник «Героев Востока» Максим Демчаков.
Строительство дороги планируют завершить к лету 2027 года. Сам пункт пропуска начнут возводить летом 2026-го параллельно с работами на трассе.