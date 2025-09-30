Топ-5 главных новостей в Молдове 30 сентября 2025: В Молдову пришли дожди и холод — +4 градуса и промозглый ветер; оппозиция в Молдове ответственности не боится; прорыв к власти в Молдове партии Санд

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро вторника, 30 сентября 2025:
1. Оппозиция ответственности не боится: Почему ПАС-Санду невыгодно, чтобы кто-то работал на благо страны.
2. В Молдову идут дожди и холод: Всего +4 градуса и промозглый ветер — синоптики дали точный прогноз.
3. «Победу PAS обеспечило использование всего административного ресурса»: Прорыв к власти в Молдове партии Санду может обернуться объединением оппозиции, как в парламенте, так и на улице.
4. ПАС много чего сулила гражданам Молдовы перед выборами: «Власть наобещала многое, того, что никогда реализовать будет нельзя, главное — захватить власть, а потом разберемся!» — мнения.
5. Выборы закончились, можно расходиться: Чтобы победить, ПАС надо было напугать избирателя до дрожи в коленках, до озноба, до холодного пота мифическими российскими солдатами в аэропорту Кишинева и несуществующей угрозой из Приднестровья.
