Топ-5 главных новостей в Молдове 30 сентября 2025: В Молдову пришли дожди и холод — +4 градуса и промозглый ветер; оппозиция в Молдове ответственности не боится; прорыв к власти в Молдове партии Санд

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро вторника, 30 сентября 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро вторника, 30 сентября 2025:

1. Оппозиция ответственности не боится: Почему ПАС-Санду невыгодно, чтобы кто-то работал на благо страны.

2. В Молдову идут дожди и холод: Всего +4 градуса и промозглый ветер — синоптики дали точный прогноз.

3. «Победу PAS обеспечило использование всего административного ресурса»: Прорыв к власти в Молдове партии Санду может обернуться объединением оппозиции, как в парламенте, так и на улице.

4. ПАС много чего сулила гражданам Молдовы перед выборами: «Власть наобещала многое, того, что никогда реализовать будет нельзя, главное — захватить власть, а потом разберемся!» — мнения.

5. Выборы закончились, можно расходиться: Чтобы победить, ПАС надо было напугать избирателя до дрожи в коленках, до озноба, до холодного пота мифическими российскими солдатами в аэропорту Кишинева и несуществующей угрозой из Приднестровья.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Парламентские выборы в Молдове 2025: Исключение партии в день голосования, сбои системы в Гагаузии, скандалы на участках и обострение ситуации вокруг Приднестровья.

Состоялись парламентские выборы, которые сопровождались звонками о бомбах, эвакуация и участков и поразительными совпадениями, за которыми скрывались незаконные действия властей (далее).

Итоги парламентских выборов в Молдове 2025: ПАС снова набирает большинство — у «желтых» следующие четыре года опять будет вся полнота власти.

По мнению наблюдателей, это были самые «грязные» выборы за всю историю Молдовы (далее).

После подсчёта 99 процентов бюллетеней стало ясно, что в парламенте Молдовы у PAS — большинство в виде 55 мандатов.

Уже сейчас можно подвести предварительные итоги парламентских выборов, в которых власть внутри страны проиграла (далее).

В политике президент Молдовы Майя Санду действует жестче и масштабнее, чем Плахотнюк: Нынешний режим уничтожил и уничтожает всех, кто представляет хоть какую-то опасность для власти.

Такого беспредела, как в наше время, в Молдове еще не было (далее…).

