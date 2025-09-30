Топ-5 главных новостей в Молдове 30 сентября 2025: В Молдову пришли дожди и холод — +4 градуса и промозглый ветер; оппозиция в Молдове ответственности не боится; прорыв к власти в Молдове партии Санд

5. Выборы закончились, можно расходиться: Чтобы победить, ПАС надо было напугать избирателя до дрожи в коленках, до озноба, до холодного пота мифическими российскими солдатами в аэропорту Кишинева и несуществующей угрозой из Приднестровья.