Нападают на скот: голодные медведи держат в страхе несколько сел в области Абай

Как сообщает телеканал, больше всего пострадали от медвежьих набегов жители Жарминского района. Люди говорят, что постоянно находят в полях останки животных и израненный домашний скот.
«Мне позвонили знакомые, что живут недалеко, сказали, что у них медведи утащили 17 голов скота. Восемь голов только у меня забрали», — рассказал житель села Капанбулак Мейрамгалым Жармаганбетов.
По словам местных, медведи бродят на территории пяти сел — с проблемой скотоводы сталкиваются уже два года.
Сельчане просят срочно решить проблему, пока ситуация не ухудшилась.
Тем временем местные власти сообщили, что создали комиссию и обратились за помощью к охотникам.
«Создана специальная комиссия по борьбе с нападениями бурых медведей. В состав комиссии вошли представители местных исполнительных и правоохранительных органов, руководители профильных организаций. Всего 28 граждан. В их числе — имеющие охотничьи билеты и разрешение на хранение и ношение оружия», — заявил амакима Жарминского района Берик Самежанов.