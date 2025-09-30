Ричмонд
Нападают на скот: голодные медведи держат в страхе несколько сел в области Абай

Голодные медведи нападают на домашний скот в пяти селах в области Абай — местные жители заявляют, что животные даже громят сараи, передает сайт телеканала КТК.

Источник: pixabay.com

Как сообщает телеканал, больше всего пострадали от медвежьих набегов жители Жарминского района. Люди говорят, что постоянно находят в полях останки животных и израненный домашний скот.

«Мне позвонили знакомые, что живут недалеко, сказали, что у них медведи утащили 17 голов скота. Восемь голов только у меня забрали», — рассказал житель села Капанбулак Мейрамгалым Жармаганбетов.

По словам местных, медведи бродят на территории пяти сел — с проблемой скотоводы сталкиваются уже два года.

Сельчане просят срочно решить проблему, пока ситуация не ухудшилась.

Тем временем местные власти сообщили, что создали комиссию и обратились за помощью к охотникам.

«Создана специальная комиссия по борьбе с нападениями бурых медведей. В состав комиссии вошли представители местных исполнительных и правоохранительных органов, руководители профильных организаций. Всего 28 граждан. В их числе — имеющие охотничьи билеты и разрешение на хранение и ношение оружия», — заявил амакима Жарминского района Берик Самежанов.