Нападают на скот: голодные медведи держат в страхе несколько сел в области Абай

«Создана специальная комиссия по борьбе с нападениями бурых медведей. В состав комиссии вошли представители местных исполнительных и правоохранительных органов, руководители профильных организаций. Всего 28 граждан. В их числе — имеющие охотничьи билеты и разрешение на хранение и ношение оружия», — заявил амакима Жарминского района Берик Самежанов.