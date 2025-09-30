В деле экс-руководителя следственного отдела СК Таганрога появились новые фигуранты

Багмута арестовали в рамках дела, возбужденного по статьям о мошенничестве и даче взятки. По этому же делу проходит предприниматель Борис Ляпусов. Следствие полагает, что Ляпусов договорился с Багмутом о передаче взятки в размере 2 млн рублей неустановленному сотруднику правоохранительных органов Ростовской области за общее покровительство его бизнесу, связанному со строительством многоквартирного дома. Багмут, по версии следствия, получил от Ляпусова деньги для передачи взятки. Кроме того, обыски проходили у начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Таганрога Виталия Шмыкова и у следователя Антона Васильченко.