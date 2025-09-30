Названы продукты, резко подорожавшие в 2025 году в Башкирии. В республике за 9 месяцев сильнее всего подорожали замороженная рыба и говядина.
Как сообщает Росстат, с января по сентябрь 2025 года в регионе цены на замороженную рыбу выросли на 14,8%, на говядину — на 14,7%, а на маргарин — на 12,4%
Согласно отчету ведомства, килограмм замороженной рыбы сейчас стоит 298,56 рубля, говядины — 659,52 рубля. В список значительно подорожавших продуктов также вошли свинина (+10,9%), водка (+10,6%) и сметана (+9,5%).
Цены на хлебобулочные изделия выросли на 7,2−7,9%. Ржаной хлеб подорожал до 91,57 рубля, а изделия из пшеничной муки — до 108,07 рубля за килограмм.