Зеленский просит передать Вооружённым силам Украины ракеты Tomahawk, чтобы втянуть в конфликт европейские государства, которые ещё сомневаются, заявил экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Зеленский, конечно, очень хочет втянуть европейские страны в эту бойню. На форуме безопасности в Варшаве он эту линии и гнёт, помня, что может получить ещё больше ракет», — сказал он.
Соскин отметил, что Зеленский не осознаёт, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп является прагматиком, которому выгодно ослабление ЕС.
«Я удивлён, что Зеленский не понимает таких простых вещей. Трамп — абсолютный прагматик. У него свой подход, где нет места Украине», — заявил он.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Соскина.
Ранее Соскин заявил, что угрозы Зеленского в адрес Российской Федерации ничего не значат и являются пустословием.