Пугачева сохранила контроль над своим главным активом в России

Права на произведения закреплены официально и позволяют певице контролировать использование своего репертуара на территории России. Эти данные стали актуальными на фоне недавних обращений к государственным органам с просьбой проверить деятельность Пугачевой. В частности, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин направил письмо генеральному прокурору Александру Гуцану с просьбой оценить возможную политическую деятельность певицы в интересах иностранных источников. Об этом сообщал RT.