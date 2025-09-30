Каких врачей нужно пройти татарстанцам для получения водительских прав

Каких специалистов необходимо пройти для получения прав.
— терапевт;
— офтальмолог;
— психиатр;
— нарколог;
— для категорий C, D, CE, DE, Tm и Tb дополнительно — невролог, отоларинголог и проведение ЭЭГ.
При необходимости, по результатам осмотров, автолюбителя могут направить и к другим узким специалистам.
После завершения медкомиссии водитель получает справку формы 003-В/у, срок ее действия составляет один год. Стоимость обследования и время его прохождения зависят от конкретного медучреждения. Допускается проходить разных врачей в разных организациях: например, психиатра и нарколога — в государственных диспансерах, а остальных докторов — в частных клиниках.