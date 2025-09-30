Каких врачей нужно пройти татарстанцам для получения водительских прав

После завершения медкомиссии водитель получает справку формы 003-В/у, срок ее действия составляет один год. Стоимость обследования и время его прохождения зависят от конкретного медучреждения. Допускается проходить разных врачей в разных организациях: например, психиатра и нарколога — в государственных диспансерах, а остальных докторов — в частных клиниках.