Военное руководство США обеспокоилось новой стратегией Пентагона: что готовят в Минобороны

Пентагон разрабатывает новую стратегию национальной обороны. В ходе приготовлений ясно проследили раскол между политическим и военным руководством Минобороны США. Военачальники выразили обеспокоенность новой стратегией, пишет The Washington Post.
В статье утверждается, что обновленная редакция документа нацелена на вывод неких «сил из Европы и объединение командования». По данным газеты, это вызывает серьезное беспокойство у некоторых союзников США.
В материале также упоминается высокая доля несогласных с новым документом. По версии газеты, поражает «жесткость критики» в отношении проекта.
Согласно имеющимся сведениям, американский лидер Дональд Трамп во вторник выступит с заявлением. Тема его речи не раскрывается.