День иконы «Целительница»: Что запрещено 1 октября, если не хотите гнева Богородицы на Покров

Листья берёзы не опали — снег выпадет нескоро. Если к началу октября берёзовые листья ещё держатся на ветках, зима ожидается поздняя, без раннего снега. Журавли улетают на юг — на Покров будут морозы. Если же журавлей не видно, то до Дня Артемия (2 ноября) сильных холодов не будет — тёплая осень затянется. Бурьяны выросли высокими — зима будет очень снежная. Обильная сорная трава осенью предвещает большие сугробы и метели зимой. Какая погода на Арину, такая же будет и 1 апреля. Верили, что осенний День Арины зеркально отражается в Дне Ирины весенней, 1 апреля, по нему судили о весенней погоде. Дождь 1 октября — к снежной зиме и сырой следующей осени. Если весь день моросит или льёт дождь, ждут, что предстоящая зима выдастся с обилием снегопадов, а следующей осенью тоже будет много слякоти и дождей. Сильный ветер 1 октября — зима будет холодной, лютой. А вот ясный солнечный день осенью, по примете, обещает холодную, но малоснежную зиму — морозы ударят, зато больших снегов не случится. В доме ни с того ни с сего трещит мебель или посуда — скоро пойдёт дождь. Наши пращуры замечали, что перед дождливой сырой погодой деревянные предметы в избе могут растрескиваться или издавать потрескивающий звук. Это служило знаком наступления ненастья.