«Маникюр за 6 тысяч — реальность»: Мастер объяснила, как новые правила ударят по ногтям и кошельку

«Для мастеров это как потерять старого надежного друга — TPO обеспечивал стойкость покрытия, прочность и быструю сушку. А для клиенток это рост цен и возможное падение качества. Некоторые мастера уйдут в тень, работая со старыми запасами или подделками», — прогнозирует собеседница Life.ru.
По словам эксперта, именно в переходный период клиентки рискуют больше всего: новые составы дороже, медленнее сохнут и могут хуже держаться, а на «теневом рынке» легко попасть на несертифицированные материалы. Это грозит ожогами, инфекциями и аллергиями.
Котова привела и ценовые прогнозы: в Москве маникюр может подскочить до 5500−6000 рублей, в регионах — до 2000.
Запрет — не конец света, но стресс для отрасли. Постепенный переход был бы куда безопаснее и для мастеров, и для клиенток,
Валерия Котова, мастер маникюра.
Напомним, что Евросоюз официально вывел из оборота TPO — ключевой фотоинициатор, отвечающий за «каменную» стойкость и быструю сушку гель-лаков. На чём основано решение, и чем оно грозит салонам в России — разбирались здесь.
