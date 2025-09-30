«Маникюр за 6 тысяч — реальность»: Мастер объяснила, как новые правила ударят по ногтям и кошельку

По словам эксперта, именно в переходный период клиентки рискуют больше всего: новые составы дороже, медленнее сохнут и могут хуже держаться, а на «теневом рынке» легко попасть на несертифицированные материалы. Это грозит ожогами, инфекциями и аллергиями.