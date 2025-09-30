Ричмонд
«Запреты ни к чему»: Химик развеял мифы о гель-лаках

Кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов в беседе с Life.ru прокомментировал возможный запрет гель-лаков и назвал его «очередной перестраховкой».

Источник: Life.ru

По словам эксперта, опасения связаны с веществом (2,4,6 Триметилбензоил) дифенилфосфиноксида (TPO), которое используют как инициатор фотополимеризации.

«В больших дозах он может действительно негативно влиять на репродуктивную функцию. Но в гель-лаках его совсем немного, и через ногтевую пластину он практически не всасывается», — отметил Дорохов.

Учёный подчеркнул, что TPO нелетуч, поэтому бояться запаха лака не стоит. «Нюхать лак можно без опасений. И красить, кстати, тоже», — добавил он. По мнению химика, из-за малой концентрации соединения в составе продукта реального вреда для здоровья оно не представляет.

Таким образом, заявления о риске от гель-лаков, по словам эксперта, не имеют под собой серьёзной научной базы.

Напомним, что Евросоюз официально вывел из оборота TPO — ключевой фотоинициатор, отвечающий за «каменную» стойкость и быструю сушку гель-лаков. На чём основано решение, и чем оно грозит салонам в России — разбирались здесь.

Больше мнений и авторских оценок — читайте в разделе «Комментарии» на Life.ru.

