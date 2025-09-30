Гель-лак — всё? В ЕС запретили «волшебный» TPO. А что ждёт ручки россиянок?

При этом не стоит идеализировать «натуральные» альтернативы — они тоже могут кусаться. Органика, синтетика… Всё это химия, и риски есть везде: от силиконовых имплантов до ботокса и стайлинговых спреев. В Европе за последние десять лет число обращений к дерматологам из-за аллергии на гель-лаки выросло на 2−3% среди клиентов, что на первый взгляд мелочь, но на деле — сотни тысяч женщин, которые теперь мучаются с зудом, покраснениями и прочими «радостями».