Детей в секте Виссариона приходилось кормить тайно: последователи раскрыли правду

— Осень проходила под знаком голода. Запреты на питание нарастали, под запрет попало много продуктов неживотного происхождения, запрещено было есть хлеб, и моя девятилетняя дочь просто плакала, когда это было озвучено. А мой старший сын постоянно ныл, он брал меня за руку, подталкивал к двери и говорил: «Мама, сгуляй за хлебушкой», — вспомнила Елена.