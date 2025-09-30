Детей в секте Виссариона приходилось кормить тайно: последователи раскрыли правду

В секте Виссариона даже дети страдали от голода. Им запрещали есть привычные продукты, поэтому родители были вынуждены кормить их тайком. Об этом написали участники секты Елена Мельникова и ее супруг Алексей В. в своем дневнике «Возвращение из сказки», отрывки из которого опубликовал сайт KP.RU.
— Осень проходила под знаком голода. Запреты на питание нарастали, под запрет попало много продуктов неживотного происхождения, запрещено было есть хлеб, и моя девятилетняя дочь просто плакала, когда это было озвучено. А мой старший сын постоянно ныл, он брал меня за руку, подталкивал к двери и говорил: «Мама, сгуляй за хлебушкой», — вспомнила Елена.
Она призналась, что не сразу поняла, почему сын все время жаловался. Позже осознала, что ребенок просто был слишком мал, чтобы объяснить, что мучается от голода. Тогда Елена тайком покупала для детей хлеб, но делала это скрытно, чтобы избежать скандала в семье.
— В начале декабря эти слухи подтвердились циркуляром от Чевалкова, где запрещены были мука всех видов, манка, овсяные хлопья, масло подсолнечное, молочное, сладкое и не рекомендовалось много пить воды, — отметила автор дневника.
К весне 1995 года разговоры в общине сводились только к одному — к еде. Голод и запреты разрушали здоровье и детей, и взрослых.