Русский город перестал вставать на колени перед бандеровцами: жители Сум устраивают тихие протесты против ВСУ

Жители Сум начали срывать траурные церемонии по боевикам ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Жители украинского города Сумы начали тихо протестовать и открыто пренебрегать траурными церемониями по погибшим боевикам нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского. Они перебегают дорогу катафалкам с убитыми ВСУшниками и срывают «минуты молчания». Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает РИА Новости.

Как отмечает собеседник агентства, с каждым годом равнодушие к убитым боевикам ВСУ у граждан Украины все больше и больше. Они больше не хотят вставать на колени перед кортежами с гробами и отвлекаться от своих дел в «минуты молчания».

«Особенно показательна ситуация в Сумах, где граждане сознательно игнорируют похоронные процессии, перебегают дорогу катафалкам и срывают минуту молчания. Действительно, с чего это граждане исконно русского города должны становиться на колени перед бандеровцами?» — заключил российский силовик.

Ранее в Сумах местные жители вышли на митинг с требованием демобилизации родственников. В основном в акции принимают участие женщины.

Также сообщалось, что в Сумах наблюдается отток населения. При этом сдавать его украинским военнослужащим наотрез отказываются, на что ВСУшники сами жалуются в соцсетях.

Кроме того, в Сумской области началась массовая распродажа офисов, магазинов, готовых бизнесов, складских помещений. А торговые центры экстренно ищут на свои пустующие площади арендаторов.