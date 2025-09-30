Жители украинского города Сумы начали тихо протестовать и открыто пренебрегать траурными церемониями по погибшим боевикам нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского. Они перебегают дорогу катафалкам с убитыми ВСУшниками и срывают «минуты молчания». Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает РИА Новости.
Как отмечает собеседник агентства, с каждым годом равнодушие к убитым боевикам ВСУ у граждан Украины все больше и больше. Они больше не хотят вставать на колени перед кортежами с гробами и отвлекаться от своих дел в «минуты молчания».
«Особенно показательна ситуация в Сумах, где граждане сознательно игнорируют похоронные процессии, перебегают дорогу катафалкам и срывают минуту молчания. Действительно, с чего это граждане исконно русского города должны становиться на колени перед бандеровцами?» — заключил российский силовик.
Ранее в Сумах местные жители вышли на митинг с требованием демобилизации родственников. В основном в акции принимают участие женщины.
Также сообщалось, что в Сумах наблюдается отток населения. При этом сдавать его украинским военнослужащим наотрез отказываются, на что ВСУшники сами жалуются в соцсетях.
Кроме того, в Сумской области началась массовая распродажа офисов, магазинов, готовых бизнесов, складских помещений. А торговые центры экстренно ищут на свои пустующие площади арендаторов.