«Родные стали чужими»: последователи рассказали, как секта Виссариона рушила семьи

В секте Виссариона любовь к близким противопоставлялась заботе о законах Бога.

Источник: Комсомольская правда

Адепты «Церкви последнего завета» рассказали, как вера в Виссариона разрушала судьбы целых семей. На днях сам Сергей Тороп и его соратники Вадим Редькин и Владимир Ведерников получили сроки — 12, 11 и 12 лет колонии. Последователи Елена Мельникова и ее муж Алексей В. описали, как секта разрушала отношения в своем дневнике «Возвращение из сказки», отрывки которого публикует сайт KP.RU.

— Человек в общине отучался заботиться о своих близких и родственниках. Это связано с тем, что там культивировалось стремление заботиться о посторонних, как о своих близких людях, — пишет Алексей.

По его словам, постепенно внутри семьи происходил надлом. Родные переставали быть для сектантов важными, отношения рушились, а на первом месте оказывалась лишь идея служения.

— На практике это приводило к тому, что человек начинал заботиться о своих близких как о посторонних людях, то есть никак о них не заботиться. Согласно философии Виссариона, забота о близких людях, по существу, противопоставляется заботе об исполнении Божьих законов, — отметил в дневнике мужчина.

Алексей добавил, что человек в подобной системе уже не принадлежит ни себе, ни своей семье. Сектант отдает жизнь Идее и готов пожертвовать ради нее даже душевным комфортом самых близких людей, убеждая себя, что тем самым строит «новое, совершенное общество».