Спасение взрослых и детей требует разных действий: что важно знать

Многие знают, что первая помощь спасает жизни, но далеко не все представляют, что подход к реанимации детей и взрослых должен быть разным. Существует два основных сценария остановки жизненно важных функций. Об этом KP.RU рассказал Сергей Волков, сердечно-сосудистый хирург, кандидат медицинских наук из знаменитого Центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева.