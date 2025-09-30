Ричмонд
Спасение взрослых и детей требует разных действий: что важно знать

Хирург Волков объяснил разницу в реанимации детей и взрослых.

Источник: Комсомольская правда

Многие знают, что первая помощь спасает жизни, но далеко не все представляют, что подход к реанимации детей и взрослых должен быть разным. Существует два основных сценария остановки жизненно важных функций. Об этом KP.RU рассказал Сергей Волков, сердечно-сосудистый хирург, кандидат медицинских наук из знаменитого Центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева.

— У взрослых внезапная остановка сердца и дыхания происходят одновременно. Человек падает без сознания — и его сердце уже не бьется. Здесь приоритет — немедленно начать непрямой массаж сердца (компрессии грудной клетки). Это запустит кровоток, — отметил специалист.

Однако у детей ситуация иная. У малышей сначала перестает работать дыхание, а кровь еще циркулирует, но постепенно лишается кислорода. Поэтому приоритет — восстановить дыхание и сделать искусственное дыхание.

— Если в такой ситуации ребенку сразу начать делать массаж сердца, вы будете гонять по сосудам бедную кислородом кровь, что бессмысленно. Поэтому здесь приоритет — сначала восстановить дыхательные функции и сделать искусственное дыхание, — добавил хирург.

Эксперт напомнил, что знание этих различий помогает правильно реагировать в экстренных ситуациях и значительно повышает шансы на спасение жизни.