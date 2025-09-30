Благотворителя из Красноярского края будут судить за хищение 2,4 млн

Глава благотворительного фонда «Надо жить» обвиняется в многомиллионных махинациях с государственными субсидиями. По версии следствия, в 2021 году он получил почти миллион рублей на экологический проект, скрыв информацию о ранее выданной ему субсидии от министерства экологии. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.