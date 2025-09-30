Благотворителя из Красноярского края будут судить за хищение 2,4 млн

Глава благотворительного фонда «Надо жить» обвиняется в многомиллионных махинациях с государственными субсидиями. По версии следствия, в 2021 году он получил почти миллион рублей на экологический проект, скрыв информацию о ранее выданной ему субсидии от министерства экологии. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.
Вместо реализации мероприятий обвиняемый представил старые отчетные документы, а полученные средства похитил. Через год он повторил схему, получив еще 1,5 млн рублей. Для легализации части денег их перевели на счет фонда ветеранов Афганистана «Благодарность», который также возглавлял подозреваемый.
Прокуратура утвердила обвинение в мошенничестве и легализации средств. Вину мужчина не признает, ущерб не возместил. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд, где фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.