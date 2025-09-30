В Самарской области за выходные задержали 81 пьяного водителя

Однако внимание уделялось и другим нарушениям. Так, 284 водителя привлечены к ответственности за незаконную тонировку. Двое из них проигнорировали предписание устранить нарушение в срок, и теперь им грозит штраф до 4 тысяч рублей, административный арест до 15 суток либо обязательные работы.