В Самарской области за выходные задержали 81 пьяного водителя

За минувшие выходные в Самарской области сотрудники Госавтоинспекции выявили 81 водителя, решившего сесть за руль в состоянии опьянения. Масштабные рейды проходили с 26 по 28 сентября и были направлены на пресечение самых опасных нарушений на дорогах региона.
В целом за три дня инспекторы зафиксировали более 1400 нарушений правил дорожного движения. Основной акцент, как подчеркивают в ведомстве, сделан на борьбу с нетрезвыми автомобилистами, ведь именно они представляют наибольшую угрозу безопасности.
Однако внимание уделялось и другим нарушениям. Так, 284 водителя привлечены к ответственности за незаконную тонировку. Двое из них проигнорировали предписание устранить нарушение в срок, и теперь им грозит штраф до 4 тысяч рублей, административный арест до 15 суток либо обязательные работы.
В Госавтоинспекции напоминают: управление автомобилем в состоянии опьянения — это не только серьезное правонарушение, но и реальная угроза жизни и здоровью других участников движения.