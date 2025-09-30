Омский политех откроет лаборатории для школьников в «Неделю без турникетов»

Традиционно — в апреле и октябре — образовательные учреждения и промышленные предприятия по всей России открывают двери для будущих абитуриентов. Это дает возможность посетителям пообщаться с преподавателями и студентами, а также узнать больше о различных специальностях. Как отметили в пресс-службе ОмГТУ, именно в школьном возрасте закладываются основы профессионального выбора.