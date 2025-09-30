Ричмонд
Омский политех откроет лаборатории для школьников в «Неделю без турникетов»

Вуз присоединится ко всероссийской акции и покажет современное оборудование.

Источник: Комсомольская правда

С 13 по 19 октября школьники и студенты смогут посетить современные лаборатории и ресурсные центры вуза Омского государственного технического университета. Вуз примет участие во всероссийской акции «Неделя без турникетов», инициированной Союзом машиностроителей России в 2015 году.

Традиционно — в апреле и октябре — образовательные учреждения и промышленные предприятия по всей России открывают двери для будущих абитуриентов. Это дает возможность посетителям пообщаться с преподавателями и студентами, а также узнать больше о различных специальностях. Как отметили в пресс-службе ОмГТУ, именно в школьном возрасте закладываются основы профессионального выбора.

Полное расписание экскурсий опубликовали на официальном портале университета.

Ранее «КП Омск» рассказала о создании секретной комиссии для защиты учителей при конфликтах.