Дождливо и облачно. Какой будет погода в Беларуси сегодня

Сегодня в Беларуси будет преобладание облачной погоды. Утром на большей части территории страны, а днем по юго-западу пройдут дожди. Ветер будет восточный 4−9 м/с, днем местами порывы до 12 м/с.
Температура воздуха составит плюс 8−14 градусов.
30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дождливая и облачная погода будет в Беларуси 30 сентября. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
