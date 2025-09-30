Дождливо и облачно. Какой будет погода в Беларуси сегодня

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дождливая и облачная погода будет в Беларуси 30 сентября. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.