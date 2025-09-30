Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дождливо и облачно. Какой будет погода в Беларуси сегодня

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дождливая и облачная погода будет в Беларуси 30 сентября. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Сейчас в Ричмонде: +21° 4 м/с 94% 761 мм рт. ст. +20°
Источник: БЕЛТА

Сегодня в Беларуси будет преобладание облачной погоды. Утром на большей части территории страны, а днем по юго-западу пройдут дожди. Ветер будет восточный 4−9 м/с, днем местами порывы до 12 м/с.

Температура воздуха составит плюс 8−14 градусов.