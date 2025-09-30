С Игоря Петренко принудительно взыскивают более 1,3 млн рублей

Игорю Петренко 48 лет. Он окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина и был принят в труппу Малого театра. Широкую известность актер получил после выхода военной драмы «Звезда» в 2002 году, режиссером которой был Николай Лебедев. Петренко является лауреатом Государственной премии России и с 2009 года состоит в Союзе кинематографистов Российской Федерации.