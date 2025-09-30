Ричмонд
С Игоря Петренко принудительно взыскивают более 1,3 млн рублей

Одно из исполнительных производств на сумму 1,3 млн рублей касается неуплаты алиментов.

Источник: Аргументы и факты

Судебные приставы пытаются взыскать с актера Игоря Петренко более 1,3 миллиона рублей, в основном из-за неоплаченных алиментов. Это следует из официальных судебных документов и других материалов.

В отношении Петренко открыто четыре исполнительных производства. Одно из них на сумму почти 1,3 миллиона рублей связано с неуплатой алиментов. Остальные три касаются штрафов за неоплаченную парковку в городе и исполнительных сборов по этим штрафам. Общая сумма задолженности составляет более 1 330 450 рублей.

Игорю Петренко 48 лет. Он окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина и был принят в труппу Малого театра. Широкую известность актер получил после выхода военной драмы «Звезда» в 2002 году, режиссером которой был Николай Лебедев. Петренко является лауреатом Государственной премии России и с 2009 года состоит в Союзе кинематографистов Российской Федерации.