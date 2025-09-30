Фигурантка дела Долиной пожаловалась на ухудшение состояния в СИЗО

По версии следствия, с 2 апреля по 12 июля 2024 года они совместно с неустановленными лицами похитили у Ларисы Долиной 175 миллионов 120 тысяч рублей и лишили ее права собственности на квартиру в Ксеньинском переулке стоимостью свыше 138 миллионов рублей. Общий ущерб с учетом расходов и банковских комиссий составил более 317 миллионов рублей.