В Екатеринбурге обсуждают реконструкцию улицы Краснодарской

В Екатеринбурге объявили общественные обсуждения по проекту планировки и межевания территории для реконструкции улицы Краснодарской — от улицы Проезжей до железнодорожной станции «Аппаратная». Об этом сообщили в мэрии.
Проект охватывает участок площадью 1,8 гектара. Будет организовано движение автобуса к станции «Аппаратная». Для реализации проекта планируется расширить проезжую часть до 3,5 метра и обустроить разворотное кольцо у здания станции. Вдоль улицы уложат тротуары шириной 2,25−2,5 метра и проложат велосипедные дорожки.
Общественные обсуждения продлятся до 6 октября.
Напомним, ранее другой проект был возвращён на доработку после замечаний горожан. Речь идет о новой улице между Малышева и Педагогической. По подписанному главой города документу проектировщики из МБУ «Мастерская генерального плана» должны учесть мнение общественности и представить обновлённый вариант на повторное рассмотрение.