В Екатеринбурге обсуждают реконструкцию улицы Краснодарской

Напомним, ранее другой проект был возвращён на доработку после замечаний горожан. Речь идет о новой улице между Малышева и Педагогической. По подписанному главой города документу проектировщики из МБУ «Мастерская генерального плана» должны учесть мнение общественности и представить обновлённый вариант на повторное рассмотрение.