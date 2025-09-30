Ричмонд
В Екатеринбурге обсуждают реконструкцию улицы Краснодарской

В Екатеринбурге объявили общественные обсуждения по реконструкции улицы Краснодарской до станции «Аппаратная».

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге объявили общественные обсуждения по проекту планировки и межевания территории для реконструкции улицы Краснодарской — от улицы Проезжей до железнодорожной станции «Аппаратная». Об этом сообщили в мэрии.

Проект охватывает участок площадью 1,8 гектара. Будет организовано движение автобуса к станции «Аппаратная». Для реализации проекта планируется расширить проезжую часть до 3,5 метра и обустроить разворотное кольцо у здания станции. Вдоль улицы уложат тротуары шириной 2,25−2,5 метра и проложат велосипедные дорожки.

Общественные обсуждения продлятся до 6 октября.

Напомним, ранее другой проект был возвращён на доработку после замечаний горожан. Речь идет о новой улице между Малышева и Педагогической. По подписанному главой города документу проектировщики из МБУ «Мастерская генерального плана» должны учесть мнение общественности и представить обновлённый вариант на повторное рассмотрение.