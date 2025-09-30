Улицы перекроют в Алматы из-за матча «Кайрат» — «Реал Мадрид»

Как сообщили в департаменте полиции города, особое внимание уделено дорожной безопасности. В районе центрального стадиона возможны временные ограничения движения транспорта.
Так, по данным полиции, дорога будет перекрыта по улице Байтурсынова от Шевченко до Тимирязева, по проспекту Абая от Байзакова до Сейфуллина, по улице Сатпаева от Байзакова до Сейфуллина.
Департамент полиции города призывает горожан и гостей города заранее ознакомиться со схемой ограничения, корректировать свой маршрут и учитывать изменения в движении.
Ранее в полиции сообщили, что в охране общественного порядка будут задействованы более 2,5 тысячи сотрудников. Их главные задачи — безопасность болельщиков и участников матча, а также регулирование дорожного движения.
Напомним, встреча второго тура Лиги чемпионов «Кайрата» и «Реал Мадрида» пройдет сегодня, 30 сентября, на Центральном стадионе и начнется в 21:45. Прямая трансляция будет доступна на телеканалах «Qazaqstan» и «Qazsport».