Бангладешский рыбак разбогател, поймав редкого групера за 65 тысяч рублей

Рыбак из Бангладеша выловил редкого черного групера весом 18 килограммов и получил за него 65 тысяч рублей. Об этом сообщило издание DeshkalNews.
Улов достался владельцу рыболовецкого судна Абдулу Монафу во время промысла в Бенгальском заливе. Рыбу удалось выгодно продать на местном рынке за 95 тысяч така.
Как пояснил ихтиолог Делвар Хоссейн, черный групер высоко ценится не только за вкусовые качества, но и за применение в традиционной медицине. Эта редкая рыба, известная в регионе как «рыба-папа», пользуется особым спросом у покупателей, говорится в сообщении.
