Бангладешский рыбак разбогател, поймав редкого групера за 65 тысяч рублей

Как пояснил ихтиолог Делвар Хоссейн, черный групер высоко ценится не только за вкусовые качества, но и за применение в традиционной медицине. Эта редкая рыба, известная в регионе как «рыба-папа», пользуется особым спросом у покупателей, говорится в сообщении.