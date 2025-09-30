Жители Омской области увидели красочное явление в небе

Жители Омской области стали свидетелями невероятно яркого северного сияния в ночь с 29 на 30 сентября. Фотограф из Саргатского района Милена Пономарёва запечатлела красочное явление на видео.
«Было очень ярко. Для меня это первые такие яркие сияния в этом году. Динамика была потрясающей, быстрой. Казалось, словно нахожусь на Севере в тот момент. Получилось суммарно 1 500 кадров. Это некоторые из того огромного количества, сделанных сегодня ночью. Я ожидала, конечно, поймать Аврору сегодня, но далеко не столь яркую», — делится наблюдениями фотограф.
За день до этого Милена тоже наблюдала сияние. Однако оно было не так заметно, как этой ночью.