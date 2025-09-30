Жители Омской области увидели красочное явление в небе

«Было очень ярко. Для меня это первые такие яркие сияния в этом году. Динамика была потрясающей, быстрой. Казалось, словно нахожусь на Севере в тот момент. Получилось суммарно 1 500 кадров. Это некоторые из того огромного количества, сделанных сегодня ночью. Я ожидала, конечно, поймать Аврору сегодня, но далеко не столь яркую», — делится наблюдениями фотограф.