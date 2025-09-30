В Омске озвучили зарплаты водителей общественного транспорта

Водители общественного транспорта Омска получают в месяц в среднем 110 тысяч рублей. Это больше итогов прошлого года почти на 15 тысяч. Речь идёт о водителях автобусов ПП № 8. Водители троллейбусов МП «Электрический транспорт» составляет 93 тысячи рублей. Это больше прошлогодней зарплат почти на 20 тысяч. Кондукторы получают от 40 до 46 тысяч рублей.
Такие данные по запросу NGS55.RU предоставили в департаменте транспорта администрации Омска. При этом в департаменте не уточняют, какой график работы у водителей и кондукторов. Как сообщили корреспонденту omsk.aif.ru в одном из автобусов, график работники могут выбрать. Премия зависит от количества перевезённых пассажиров и количества проданных билетов. Доплата водителям, которые самостоятельно обилечивают пассажиров при отсутствии валидаторов и кондукторов — незначительная.
В мае этого года на заседании комитета по вопросам транспортной инфраструктуры в омском горсовете была озвучена прибыль компании «Пассажирсервис» по итогам 2024 года. Она составила 31,4 млн рублей. Доходы за год — 174,4 миллиона. МП «Электрический транспорт» заработало 259,2 млн руб.
Ранее мэрия Омска дала два прогноза по развитию экономики и доходам населения в ближайшие три года.