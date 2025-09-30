В Омске озвучили зарплаты водителей общественного транспорта

Такие данные по запросу NGS55.RU предоставили в департаменте транспорта администрации Омска. При этом в департаменте не уточняют, какой график работы у водителей и кондукторов. Как сообщили корреспонденту omsk.aif.ru в одном из автобусов, график работники могут выбрать. Премия зависит от количества перевезённых пассажиров и количества проданных билетов. Доплата водителям, которые самостоятельно обилечивают пассажиров при отсутствии валидаторов и кондукторов — незначительная.